Carlos Augusto pienamente recuperato | ci sarà con il Torino

Carlos Augusto torna a disposizione dell’Inter e sarà disponibile per la partita contro il Torino. Dopo alcuni giorni di paura e preoccupazione per un problema muscolare, il difensore brasiliano si è ripreso completamente. Era stato costretto a saltare la trasferta a Cremona, ma ora le sue condizioni sono buone e può tornare in campo. La società nerazzurra può tirare un sospiro di sollievo.

Carlos Augusto. Arrivano buone notizie dall’infermeria per l’ Inter in vista dei prossimi impegni. Carlos Augusto ha infatti lasciato alle spalle l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta di campionato a Cremona, facendo rientrare l’allarme sulle sue condizioni fisiche. Nella giornata odierna, come riportato da FcInterNews.it, l’esterno brasiliano si è allenato regolarmente insieme al resto del gruppo. Un segnale importante per lo staff tecnico, che ha potuto constatare i progressi del giocatore e la sua piena reintegrazione nel lavoro collettivo. Carlos Augusto: sospiro di sollievo per Chivu.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Carlos Augusto Inter

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carlos Augusto Inter

Inter, buone notizie per Chivu: recuperato Carlos AugustoArrivano buone notizie in casa Inter. Mentre il mercato sta catalizzando l'attenzione dei vari club di Serie A in queste battute finali, per Cristian Chivu è arrivata un'ottima notizia che riguarda ... fantacalcio.it

Inter, Carlos Augusto trascinatore in Champions: migliore in campo e gol decisivoCarlos Augusto ha trascinato l’Inter contro il Kairat Almaty, con il gol decisivo e il premio di migliore in campo L’Inter vola in vetta alla Champions League, e dopo quattro giornate si trova a ... gianlucadimarzio.com

“La svolta della sua stagione arriva quando Dumfries si infortuna. Inizialmente, Chivu preferisce utilizzare Carlos Augusto a piede invertito; poi sperimenta in quel ruolo il neo-acquisto Diouf per alcune partite. A partire dal match col Como, quel roboante - facebook.com facebook

CdS - #CarlosAugusto ai box: #Diouf alternativa a #LuisHenrique. #Lautaro e #Esposito dal 1', #Bonny in Coppa Italia x.com