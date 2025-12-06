Inter News 24 per i prossimi convocati dal Brasile. Ai microfoni di SporTV, il Commissario Tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha analizzato il girone del Mondiale 2026, definendo ostici gli incroci con Marocco e Scozia. L’allenatore ha poi chiarito che le convocazioni di marzo saranno quasi definitive, dipendendo solo dalla condizione fisica dei giocatori: un avviso importante per Carlos Augusto, il duttile esterno dell’ Inter che spera di strappare un pass per il torneo nordamericano. IL GIRONE SORTEGGIATO – « È difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

Carlos Augusto Inter, ultima chiamata per il Mondiale? Il messaggio di Carlos Augusto