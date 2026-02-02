Vigile del fuoco da pochi mesi | addio a Carlo Notari vittima della valanga a Casera Razzo

Questa mattina, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto in una valanga a Casera Razzo. Notari, da pochi mesi in servizio a Trieste, si trovava sul posto quando la slavina lo ha travolto. La sua squadra ha cercato di salvarlo, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La comunità è sotto shock per la perdita improvvisa.

Il drammatico episodio avvenuto ieri al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. La nota di cordoglio: "Ci stringiamo attorno ai familiari di Carlo, per sostenerli nel dolore e nella tragedia che li ha colpiti” Si chiamava Carlo Notari, aveva 29 anni ed era da qualche mese in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco di Trieste. È lui la vittima della valanga staccatasi nella zona di Casera Razzo, al confine tra il Friuli Venezia GIulia e il Veneto, nel territorio comunale di Sauris. A diffondere la notizia sono stati i vigili del fuoco giuliani, con una nota pubblicata nella tarda serata di ieri 1 febbraio.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Valanghe in Friuli, la vittima era un Vigile del fuocoL'escursionista deceduto ieri, travolto dalla valanga a Casera Razzo (Udine), era un giovane di Bologna, in servizio da pochi mesi al Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste. (ANSA) ... ansa.it

Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni muore travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin: «Inghiottito dalla slavina»UDINE - Per ore hanno lavorato senza tregua, scandagliando un'area vasta e complessa, tra accumuli instabili e più fronti di valanga. La speranza di trovare lo scialpinista ancora ... ilgazzettino.it

, ´ Carlo Notari aveva appena 29 anni e una vita ancora da scrivere. Originario di Bologna, aveva indossato la divisa da poco più di quattro mesi, giura - facebook.com facebook