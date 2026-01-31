Autovelox il censimento del ministero dei Trasporti | Su 11mila solo mille omologati

Il ministero delle Infrastrutture ha fatto il punto sulla situazione degli autovelox installati in tutta Italia. Secondo i dati raccolti, ci sono circa 11 mila dispositivi sul territorio, ma solo una minima parte, circa mille, sono ufficialmente omologati. La differenza tra i due numeri mette in luce una questione di controllo e regolarità che il governo intende risolvere a breve. Nei prossimi mesi ci saranno controlli più severi e un’eventuale stretta sulla gestione di questi strumenti, mentre si attende il nuovo decreto per regolare meglio questa materia.

Roma, 31 gennaio 2026 – La stretta sugli autovelox è sempre più vicina. Il ministero delle Infrastrutture accelera sull’iter del decreto per l’omologazione e rende noto che al momento, su circa 11mila autovelox informalmente rilevati sul territorio, "solo 3.800" si sono registrati sulla piattaforma telematica avviata a fine settembre per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi. E di questi, appena poco più di mille "rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione in fase di adozione". E così il rischio della pioggia di ricorsi da parte degli automobilisti multati da autovelox non omologati sembra sempre più reale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Autovelox, il censimento del ministero dei Trasporti: “Su 11mila solo mille omologati” Approfondimenti su Autovelox Ministero Autovelox, su 11mila informalmente rilevati solo mille sono omologati Autovelox in Italia: solo mille omologati su 11mila nelle strade. Multe a rischio ricorsi Solo un migliaio di autovelox su 11mila in tutta Italia sono ufficialmente omologati. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Autovelox Ministero Argomenti discussi: Zone 30, Salvini: Sì davanti alle scuole, no alla guerra ideologica contro le automobili. Autovelox irregolari oltre il cinquanta per cento; Scontro politico sull'autovelox della tangenziale, impugnate 371 multe. Opposizione: spegnete i dispositivi; ‘Cade’ un altro velox: Quello di Fosso Ghiaia non è omologato; Multe stradali, 8,5 miliardi: la tassa invisibile per le famiglie. Il Mit censisce gli autovelox, su 11.000 solo 1.000 omologatiLa stretta sulle migliaia di autovelox sparsi per tutto il territorio nazionale si avvicina. ansa.it Sicurezza stradale: Mit, avviato a Bruxelles decreto omologazione Autovelox per notificaIl ministero delle Infrastrutture e dei Traporti (Mit) ha trasmesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy il decreto Autovelox ... agenzianova.com Su circa 11mila autovelox informalmente rilevati in Italia, solo poco più di mille risultano già conformi ai requisiti di omologazione, si tratta di meno del 10% dei dispositivi presenti sul territorio nazionale. È il dato che emerge dal censimento avviato dal Mit, il mi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.