Ercolano scoperto allevamento abusivo cani | denunciato 25enne

Nella provincia di Napoli, a Ercolano, la Guardia di Finanza ha individuato un allevamento di cani di piccola taglia gestito senza autorizzazioni. Un uomo di 25 anni è stato denunciato per violazioni alle normative sulla tutela degli animali e sull’attività di allevamento. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare il fenomeno degli allevamenti abusivi e a garantire il rispetto delle norme vigenti.
Un allevamento abusivo di cani di piccola taglia è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a Ercolano, in provincia di Napoli. Gli animali erano detenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, stando a quanto rilevato dai finanzieri della compagnia di Portici e dal personale della Asl Napoli 3 Sud intervenuti sul posto, insospettiti dal forte abbaio proveniente da una serra dismessa. All’interno erano presenti 43 cani di varie razze, tra cui barboncini, maltesi e spitz, chiusi in gabbie. Il personale dell’Asl ha accertato che le condizioni generali dell’allevamento non rispettavano la normativa vigente; gli animali, alcuni privi del previsto microchip, erano costretti a vivere in spazi angusti, tra rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
