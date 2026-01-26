Nella provincia di Napoli, a Ercolano, la Guardia di Finanza ha individuato un allevamento di cani di piccola taglia gestito senza autorizzazioni. Un uomo di 25 anni è stato denunciato per violazioni alle normative sulla tutela degli animali e sull’attività di allevamento. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare il fenomeno degli allevamenti abusivi e a garantire il rispetto delle norme vigenti.

Un allevamento abusivo di cani di piccola taglia è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a Ercolano, in provincia di Napoli. Gli animali erano detenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, stando a quanto rilevato dai finanzieri della compagnia di Portici e dal personale della Asl Napoli 3 Sud intervenuti sul posto, insospettiti dal forte abbaio proveniente da una serra dismessa. All’interno erano presenti 43 cani di varie razze, tra cui barboncini, maltesi e spitz, chiusi in gabbie. Il personale dell’Asl ha accertato che le condizioni generali dell’allevamento non rispettavano la normativa vigente; gli animali, alcuni privi del previsto microchip, erano costretti a vivere in spazi angusti, tra rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ercolano, scoperto allevamento abusivo cani: denunciato 25enne

Ercolano, scoperto allevamento abusivo di cani: 43 animali in gabbia e in pessime condizioni, denunciato un 25enneA Ercolano, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia, dove 43 animali erano tenuti in condizioni precarie e in gabbie.

Ercolano, scoperto allevamento abusivo di cani di piccola taglia: denunciato 25enneA Ercolano, un allevamento di cani di piccola taglia è stato scoperto in condizioni illecite.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ercolano, scoperto e sequestrato allevamento abusivo di cani: 43 in gabbia

Argomenti discussi: Ercolano, scoperto allevamento abusivo di cani: 43 animali sequestrati, denunciato un 25enne; Scoperto allevamento abusivo: al suo interno 43 cani di varie razze; Allevamento abusivo di cani a Ercolano, chiusi in una serra tra gli escrementi: quelli morti buttati nella spazzatura; Ercolano, allevamento abusivo di cani scoperto dalla Guardia di Finanza: 43 animali sequestrati.

Napoli, individuato allevamento abusivo di cani: denunciato 25enneI finanzieri della Compagnia di Portici, a Ercolano, hanno scoperto un allevamento di cani costretti a vivere in spazi minuscoli ... notizie.it

Ercolano, scoperto allevamento abusivo: decine di cani sequestratiUn allevamento di cani completamente abusivo è stato scoperto nel territorio di Ercolano nel corso di un’attività di controllo finalizzata al contrasto ... zon.it

#Ercolano - Scoperto dalla Guardia di Finanza un allevamento abusivo nel vesuviano, al suo interno 43 cani di varie razze tra cui barboncini, maltesi e spitz. Scatta il sequestro Paolo Fusco #Cronaca #Sequestri #Cani #Barboncini #Maltesi #Spitz #Asl #Ani facebook

Ercolano – Un inferno di latrati e degrado nascosto tra le pareti di una serra dismessa. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Portici durante un controllo nel territorio di Ercolano. Quello che doveva essere un terreno agricolo ospitava in x.com