Il 2 febbraio, migliaia di persone accendono candele nelle chiese e nelle case. È una tradizione che si ripete da secoli, simbolo di speranza e di vittoria della luce sull’oscurità dell’inverno. Anche quest’anno, la giornata segna un momento di respiro, un gesto semplice ma carico di significato, che unisce comunità e famiglie in un gesto di fede e di attesa.

Ogni 2 febbraio, mentre l’inverno ancora stringe il mondo nella sua morsa gelida, migliaia di candele si accendono nelle chiese e nelle case, annunciando una promessa antica quanto l’umanità stessa: la luce trionferà sull’oscurità. È la Candelora, una festa che da millenni intreccia fede e natura, spiritualità e saggezza contadina, trasformando un semplice giorno di febbraio in un crocevia simbolico tra il gelo che se ne va e la primavera che sta per arrivare. Le radici cristiane della festa della luce. La Presentazione di Gesù al Tempio costituisce il nucleo spirituale di questa celebrazione. Quaranta giorni dopo la nascita, Maria e Giuseppe portarono il bambino al Tempio di Gerusalemme, seguendo la legge ebraica che prescriveva la purificazione della madre e l’offerta del primogenito al Signore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Candelora: quando la luce vince le tenebre dell’inverno

Approfondimenti su Candelora Luce

Oggi si celebra la Candelora, una delle feste più antiche del calendario popolare e liturgico.

L’arcivescovo invita a riflettere sulla forza della speranza, anche nei momenti più difficili.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Candelora Luce

Argomenti discussi: Candelora, l'antica festa della luce che ci dice che tempo farà; È il giorno della Candelora, la luce segno di speranza oltre la frana; La Candelora: passaggio della luce che non ci appartiene, ma ci viene donata - In Terris; Cosa significa il giorno della Candelora: origini e proverbi della festa del 2 febbraio.

Candelora, oggi a Roma la festa della luceRoma celebra la Candelora, una delle ricorrenze più antiche e suggestive del calendario cristiano, conosciuta anche come Festa della Luce. radiocolonna.it

Candelora, come nasce la festa che segna la fine dell’invernoAntica festa pagana, che celebrava la fine della stagione fredda, nella tradizione cattolica rievoca la presentazione di Gesù al tempio, raccontata nel ... repubblica.it

Oggi 2febbraio si festeggia la Candelora una festa liturgica cristiana che commemora la Presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione rituale di Maria, celebrata 40 giorni dopo il Natale, simboleggiando Cristo come "luce per le genti" attraverso la benedi facebook

TRADIZIONE Oggi, #2febbraio , è #Candelora: luce, simboli e proverbi che raccontano la fine dell’ #inverno e l’attesa della #primavera. @ladolcevitamag_ #Tradizioni #Cultura #RitiAntichi x.com