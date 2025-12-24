Gli auguri di Natale dell’arcivescovo La speranza vince sulle tenebre

L’arcivescovo invita a riflettere sulla forza della speranza, anche nei momenti più difficili. Le parole di Giovanni ci ricordano che la luce di Cristo vince sulle tenebre, offrendo un messaggio di rinnovata fiducia e pace. In questo Natale, si rinnova il desiderio di rianimare la speranza, virtù fondamentale per affrontare le sfide di ogni giorno e guardare al futuro con fiducia.

"La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta" (Gv 1, 35) Giusto un anno fa Papa Francesco, nella notte di Natale, apriva il Giubileo, presentandolo al mondo come un grande cammino verso la speranza: un anno di grazia in cui "rianimare la speranza", virtù difficile e necessaria in tempi di incertezza, cambiamenti e conflitti; la "virtù bambina", di cui persino Dio si meraviglia: "Quello che mi stupisce – dice Dio – è la speranza. E non me ne capacito. Quella piccola speranza che non sembra niente. Quella piccola bambina speranza" (C. Péguy). Nel freddo e nel buio di una notte come tutte le altre, Dio si fa bambino e splende, nelle tenebre, come un lumicino da niente; l'avvertono solo i poveri pastori di Giuda, vigilanti accanto al gregge, e lasciano le loro pecore per andare a vederlo.

Gli auguri di speranza dell’arcivescovo Giulietti: “Il Natale sia un tempo di veglia e di desiderio” - Riceviamo e di seguito pubblichiamo integralmente gli auguri di Natale che l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, ha scritto per tutta la comunità diocesana. luccaindiretta.it

Natale: monsignor Tasca, guardare con speranza al futuro - «Il messaggio che vorrei vi raggiungesse è la certezza che il Signore è in questa storia e sta camminando con noi. msn.com

Il Vescovo monsignor Marco Busca ha portato gli auguri di Natale all'ospedale di Mantova. Dopo un saluto al personale di Chirurgia e Urologia, ha fatto visita alla Pediatria, all'Oncologia e alle Cure Palliative. - facebook.com facebook

I tradizionali auguri di Buon Natale alla Città di Firenze dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ieri pomeriggio #Firenze #Natale2025 #PalazzoVecchio #Christmas2025 x.com

