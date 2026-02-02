Candelora 2026 le previsioni meteo del 2 febbraio | torna il maltempo con pioggia e neve

Oggi, 2 febbraio 2026, molte zone d’Italia si preparano a vivere la giornata della Candelora sotto un cielo coperto. Le previsioni meteo segnalano maltempo con pioggia e neve, che interesseranno diverse regioni. Le temperature sono in calo e le strade potrebbero diventare scivolose, creando disagi per chi si sposta. La neve, in particolare, potrebbe accumularsi in alcune aree montane e collinari. La giornata si preannuncia fredda e piovosa, con le condizioni che rimarranno instabili nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in cui si celebra la Candelora, antica festa pagana entrata poi nella tradizione cattolica. Il tempo sarà instabile con piogge e neve a bassa quota al Nord. Al Sud sarà invece più asciutto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Candelora 2026 Torna la neve nelle Marche, ecco dove. Epifania con freddo e pioggia: le previsioni meteo A gennaio, la neve torna nelle Marche, interessando alcune zone del territorio. Maltempo, bufera di Natale con pioggia, vento e neve: allerta meteo arancione da Toscana a Emilia Romagna e Veneto. Le previsioni Le condizioni meteorologiche previste nelle prossime settimane indicano un peggioramento con maltempo, tra cui pioggia, vento e neve, su diverse regioni italiane. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Candelora 2026 Argomenti discussi: Arriva la Candelora 2026: storia e tradizioni della festa che segna la fine dell'inverno; Candelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neve; È tempo della Candelora: oggi in Emilia-Romagna si benedicono le candele. I proverbi; Dai Giorni della Merla alla Candelora, l’Italia si prepara al clou dell’inverno (o alla primavera?). Candelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neveLe previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in cui si celebra la Candelora, antica festa pagana entrata poi nella tradizione ... fanpage.it La Candelora tra riti antichi e previsioni meteo: la luce che annuncia la primaveraScopri le origini e le tradizioni della Candelora, dal significato cristiano della benedizione delle candele alle leggende popolari sul meteo e il Giorno della marmotta. infocilento.it Meteo Irpino - Situazione e Previsioni - Lunedì 2 Febbraio 2026 - Perturbazione in arrivo al Nord Ovest e Infiltrazioni umide in ingresso verso le nostre zone. Valori minimi in calo e vento moderato da S-SO. Come indicato domani giorno della Candelora, semo - facebook.com facebook #Meteo #Prossima #Settimana: l'Inverno alza la voce. #Proverbio della #Candelora rispettato, ecco perché x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.