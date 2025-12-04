La nuova edizione del Libro dei Fatti | oltre 900 pagine di foto e analisi dei principali eventi del 2025
Il Libro dei Fatti festeggia 35 anni. Pubblicata dalla casa editrice Adnkronos Libri, l’enciclopedia è disponibile in edicola nella sua trentacinquesima edizione, che racconta gli eventi che hanno segnato l’Italia e il mondo tra il 2024 e il 2025. La novità principale rispetto agli anni precedenti è la cronologia ampliata: oltre alla tradizionale raccolta dei fatti, il volume include una cronologia aggiornata del 2025 fino al 31 ottobre, offrendo una fotografia puntuale dei principali avvenimenti nazionali e internazionali. I volti in copertina. In copertina campeggiano alcuni dei volti simbolo degli ultimi mesi: da Donald Trump, tornato a sedere nello Studio Ovale, al nuovo papa Leone XIV, dal campione del tennis Jannik Sinner allo stilista Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre. 🔗 Leggi su Open.online
