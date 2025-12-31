Aversa Un anno tra cronaca emergenze e politica | i fatti che hanno segnato la città

Aversa nel corso dell'ultimo anno ha vissuto un periodo caratterizzato da eventi significativi in ambito di cronaca, politica e emergenze, riflettendo le sfide e le dinamiche della città. Questi fatti hanno influenzato il quotidiano dei cittadini, contribuendo a definire il volto e l’evoluzione di Aversa nel tempo recente.

È stato un anno intenso per Aversa, scandito da notizie di cronaca, politica e attualità che hanno profondamente segnato la vita cittadina. Omicidio Ionita, il delitto che ha scosso la città A luglio la città è stata sconvolta dall'omicidio di Catalin Ionita, 45 anni, senza fissa dimora, ucciso a colpi d'arma da fuoco.

