Can Yaman ospite a Sanremo 2026 | debutto all’Ariston e ritorno in tv dopo le polemiche

Can Yaman arriva a Sanremo 2026 e debutta all’Ariston. L’attore turco sarà ospite della prima serata del festival, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. È il suo primo ritorno in tv dopo le polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi mesi. Carlo Conti ha annunciato la sua presenza con un post su Instagram, e i fan sono già curiosi di vedere come si comporterà sul palco.

Il post su Instagram di Carlo Conti. Can Yaman sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. A confermare la presenza dell’attore turco sul palco della kermesse canora è stato Carlo Conti, che ha annunciato la partecipazione con un post sui social, mostrandosi in un fotomontaggio nei panni di Sandokan. Con l’arrivo di Yaman, il cast degli ospiti del secondo Sanremo targato Conti si arricchisce ulteriormente, dopo l’annuncio di Laura Pausini e Achille Lauro. L’attore, amatissimo dal pubblico italiano, è reduce dal successo televisivo e internazionale della serie Rai Sandokan, nella quale interpreta la celebre Tigre della Malesia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Can Yaman ospite a Sanremo 2026: debutto all’Ariston e ritorno in tv dopo le polemiche Approfondimenti su Sanremo 2026 Can Yaman ospite a Sanremo 2026 nella prima serata, Carlo Conti punta sull'attore dopo l'arresto in Turchia Questa sera a Sanremo 2026, Carlo Conti ha portato l’attore turco Can Yaman sul palco della prima serata. LDA e AKA 7EVEN insieme a Sanremo 2026: debutto “di coppia” all’Ariston con “Poesie Clandestine” LDA e AKA 7EVEN, due artisti emergenti della scena pop italiana, parteciperanno insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Can Yaman, i test antidroga sono negativi; Da Andrea Delogu a Madonna, da Fedez a Can Yaman: tutto quello che (si dice) succederà a Sanremo 2026; L'attore Can Yaman è negativo ai test antidroga; Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival. Can Yaman a Sanremo 2026: Sarà ospite della prima serataTra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo anche Can Yaman. Secondo fonti di stampa l’attore sarà ospite di Conti e Pausini nel corso della prima serata. Si tratterebbe della prima ... fanpage.it Can Yaman a Sanremo, ospite della prima serata: da Sandokan al Festival per lanciare la seconda stagione?Dal grande successo di Sandokan al palco di Sanremo. Can Yaman sarà protagonista del Festival, salendo sul palco dell'Ariston tra gli ... msn.com Can Yaman non ci sta più! facebook Can Yaman smentisce l’arresto, cosa è successo in Turchia: “Fermato perché sono famoso ma non hanno trovato niente” x.com

