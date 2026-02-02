Can Yaman la decisione della Rai dopo il ‘caos’ delle ultime settimane | Ci sarà anche lui

La Rai ha deciso di confermare la presenza di Can Yaman nel suo prossimo programma, nonostante il caos delle ultime settimane. Dopo settimane di voci e rumors, l’attore turco sarà tra gli ospiti, pronto a tornare sotto i riflettori dopo il grande successo televisivo recente. La decisione è stata comunicata in modo diretto, senza troppi giri di parole.

Dalla giungla di Mompracem verso il programma Rai più atteso. Can Yaman sarebbe infatti tra gli ospiti, pronto ad essere protagonista dopo il grande successo televisivo che lo ha visto protagonista nelle ultime settimane. L’indiscrezione, rilanciata da Adnkronos, ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, anche se al momento manca una conferma ufficiale da parte della Rai. Il nome dell’attore turco è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione grazie a Sandokan, la serie evento andata in onda su Rai1 in quattro prime serate, e allo scandalo del presunto arresto smentito dal diretto interessato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Can Yaman

Argomenti discussi: L’operazione antidroga in Turchia: arrestato l’attore Can Yaman; Natasha Stefanenko, nozze bis con Luca Sabbioni: Volevamo consacrare il nostro amore davanti a Dio; Can Yaman ospite a C'è posta per te, caos Mediaset dopo l'arresto per droga: cosa accade ora; Caso Garlasco, Bruzzone a Quarto Grado: Ho quasi finito un lavoro sui movimenti di Stasi. Ha detto delle bugie.

Can Yaman replica ai gossip sull’arresto: Normale controllo, fermato perché sono famosoCan Yaman racconta cosa è successo veramente quando gli agenti l’hanno fermato in Turchia, e nega di essere stato arrestato. comingsoon.it

Sanremo: trattative in corso per avere Can Yaman come co-conduttore della prima serataL’attore sarebbe in trattative per affiancare Carlo Conti all’Ariston mentre si prepara la seconda stagione della serie ... repubblica.it

Can Yaman smentisce l’arresto, cosa è successo in Turchia: “Fermato perché sono famoso ma non hanno trovato niente” x.com