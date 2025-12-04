Nuovo ds Juve in arrivo la scelta definitiva | club pronto a chiudere dopo il rallentamento delle ultime settimane C’è un nome in pole

Nuovo ds Juve, il club cerca il profilo ideale per affiancare Comolli e Modesto: il cambio allenatore ha rallentato l’iter, ma c’è sempre un favorito. L’assetto dirigenziale della Juventus è quasi al completo, ma manca ancora un tassello fondamentale per definire la struttura operativa del futuro. La Vecchia Signora, infatti, è ancora alla ricerca del profilo ideale che andrà a occupare la casella del Direttore Sportivo, rimasta attualmente scoperta. Il club bianconero ha vagliato diverse opzioni nell’ultimo periodo, con l’obiettivo di individuare l’identikit perfetto per integrarsi in un team di alto profilo composto da Comolli, Modesto e Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, in arrivo la scelta definitiva: club pronto a chiudere dopo il rallentamento delle ultime settimane. C’è un nome in pole

