Dopo 28 anni, molti si domandano se ci sarà un seguito a

Dopo 28 Anni Dopo: il Tempio delle Ossa, la domanda viene spontanea: la saga continuerà? Il film diretto da Nia DaCosta non solo amplia l’universo creato da Danny Boyle e Alex Garland, ma lascia volutamente aperti diversi spiragli che lasciano pensare a un futuro capitolo. E no, non è solo una sensazione. Ci sarà un sequel?. La risposta alla domanda è si: un sequel ci sarà. Il progetto è già in sviluppo e, almeno per ora, il titolo provvisorio è 28 Anni Dopo: parte 3. Secondo le informazioni disponibili, l’uscita potrebbe essere prevista per il 2027, confermando la volontà di dare continuità a una saga che, a distanza di anni, continua a reinventarsi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Ci sarà un sequel della saga?

Leggi anche: Tempio delle ossa 28 anni dopo il sequel svela la disumanità

Leggi anche: 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il trailer italiano ufficiale del nuovo capitolo della saga horror

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

28 anni dopo - Il tempio delle ossa, tutto quello che sappiamo sul film sequel; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, recensione: horror e poesia in un sequel che sfiora la perfezione; 28 anni dopo: Il tempio delle ossa (Nia DaCosta, 2026), la recensione di Valerio Sammarco; Recensione: 28 anni dopo: Il tempio delle ossa.

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, la recensione: zombie, psicopatici e Duran Duran - 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa film 2026 recensione trama e critica di 28 anni dopo il tempio delle ossa analisi del film ... comingsoon.it