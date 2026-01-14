28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa – Ci sarà un sequel della saga?
Dopo 28 anni, molti si domandano se ci sarà un seguito a
Dopo 28 Anni Dopo: il Tempio delle Ossa, la domanda viene spontanea: la saga continuerà? Il film diretto da Nia DaCosta non solo amplia l’universo creato da Danny Boyle e Alex Garland, ma lascia volutamente aperti diversi spiragli che lasciano pensare a un futuro capitolo. E no, non è solo una sensazione. Ci sarà un sequel?. La risposta alla domanda è si: un sequel ci sarà. Il progetto è già in sviluppo e, almeno per ora, il titolo provvisorio è 28 Anni Dopo: parte 3. Secondo le informazioni disponibili, l’uscita potrebbe essere prevista per il 2027, confermando la volontà di dare continuità a una saga che, a distanza di anni, continua a reinventarsi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: Tempio delle ossa 28 anni dopo il sequel svela la disumanità
Leggi anche: 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il trailer italiano ufficiale del nuovo capitolo della saga horror
28 anni dopo - Il tempio delle ossa, tutto quello che sappiamo sul film sequel; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, recensione: horror e poesia in un sequel che sfiora la perfezione; 28 anni dopo: Il tempio delle ossa (Nia DaCosta, 2026), la recensione di Valerio Sammarco; Recensione: 28 anni dopo: Il tempio delle ossa.
28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, la recensione: zombie, psicopatici e Duran Duran - 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa film 2026 recensione trama e critica di 28 anni dopo il tempio delle ossa analisi del film ... comingsoon.it
28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, prime reazioni: "Brutalmente audace", "Ralph Fiennes fenomenale" - Le prime reazioni del nuovo capitolo della saga horror promuovono la pellicola diretta da Nia DaCosta lodando la performance di Ralph Fiennes. movieplayer.it
28 anni dopo - Il tempio delle ossa, il nuovo trailer del film [HD] - Nel nuovo capitolo della saga, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l'incontro di Spike ... mymovies.it
28 anni dopo: Il tempio delle ossa - Recensione del film
Dopo decenni di latitanza all'estero, 7 anni fa, oggi, veniva estradato dalla Bolivia Cesare Battisti, membro del gruppo terrorista Proletari Armati per il Comunismo, responsabile dei quattro omicidi di Antonio Santoro, Pierluigi Torregiani, Andrea Campagn facebook
#Arena, 16 anni, segna un minuto dopo il suo esordio in #Roma- #Torino x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.