Can Yaman sarà tra i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio su Rai 1. La presenza dell’attore turco si aggiunge alla lista dei nomi che affiancheranno Carlo Conti alla guida della kermesse. La produzione conferma il cast e si lavora già alla preparazione della grande festa della musica italiana.

Si arricchisce la squadra dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio, con la conduzione di Carlo Conti. A salire sul palco del Teatro Ariston, nella veste di co-conduttore della prima serata, al fianco di Laura Pausini, sarà il 36enne Can Yaman, star di fama internazionale e uno degli attori più riconosciuti del panorama televisivo contemporaneo. Ad annunciare la sua presenza è stato lo stesso Carlo Conti attraverso la sua pagina Instagram, pubblicando una foto realizzata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae nei panni della tigre della Malesia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Can Yaman a Sanremo 2026

