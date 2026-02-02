Campi Bisenzio omicidio Maati | Imputati collaborino per far ritrovare le armi Appello della famiglia

Il processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso a Campi Bisenzio alla fine dello scorso dicembre, entra nel vivo. La famiglia del ragazzo ha fatto un appello agli imputati, chiedendo loro di collaborare per ritrovare le armi usate quella notte. Gli imputati, finora, hanno preferito mantenere il silenzio, ma ora la famiglia spera in un gesto di responsabilità che possa contribuire a fare luce sulla vicenda. La procura continua a indagare, mentre si attendono sviluppi importanti nelle prossime settimane.

FIRENZE – Prosegue il processo per la morte di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo ucciso dopo la discoteca la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Oggi, 2 febbraio 2026, nuova udienza, la terza, del processo in corso all'aula bunker di Santa Verdiana a Firenze, davanti alla corte di assise. "Da parte nostra, parlo per la parte civile, l'impianto accusatorio viene confermato in maniera solida anche nell'udienza di oggi. Alla domanda se risultava che il povero Maati avesse accennato a difendersi, è stato detto di no. Inoltre ad oggi, non sono state ritrovate le armi" dell'aggressione, verosimilmente coltelli.

