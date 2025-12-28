Un anno dopo l’omicidio di Maati la fiaccolata a Campi Bisenzio Il padre | Chiediamo giustizia

A quasi un anno dall’omicidio di Maati Moubakir, si è svolta a Campi Bisenzio una fiaccolata di ricordo. Familiari e amici hanno ripercorso gli ultimi momenti del ragazzo di 17 anni, vittima di una tragedia avvenuta il 29 dicembre 2024. La manifestazione ha avuto come obiettivo esprimere il desiderio di giustizia e sensibilizzare sulla sicurezza nelle comunità locali.

A quasi un anno di distanza da quella sera, che doveva essere di divertimento ma che si è trasformata in tragedia, gli amici e i familiari di Maati Moubakir hanno ripercorso gli ultimi passi del diciassettenne ucciso il 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio mentre stava salendo su un autobus fuori da.

