Stangata dell’Ue a X multa di 120 milioni al social di Musk | Non rispetta gli obblighi di trasparenza Quali violazioni vengono contestate
La Commissione europea ha annunciato una multa da 120 milioni di euro contro X, la piattaforma di Elon Musk, per violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act. Si tratta della prima sanzione ufficiale emessa nell’ambito del nuovo regolamento europeo, concepito per ristabilire regole chiare nello spazio digitale e contrastare quella che Bruxelles definisce da anni una sorta di «far West online». Le violazioni contestate. Secondo l’esecutivo Ue, X avrebbe adottato un sistema di presentazione della spunta blu tale da indurre in errore gli utenti, rendendo poco chiara la distinzione tra account verificati per identità e profili che semplicemente pagano per ottenere il badge. 🔗 Leggi su Open.online
