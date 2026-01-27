Crans Montana e sicurezza nei locali | Nel 2025 contestate 56 violazioni

La sicurezza nei locali è un tema di crescente attenzione. Nel 2025, sono state contestate 56 violazioni, evidenziando l’importanza di rispettare le normative per garantire ambienti più sicuri. L’esperienza di Crans Montana ha stimolato un’attenzione maggiore alla prevenzione e al rispetto delle norme, contribuendo a migliorare la tutela di cittadini e visitatori.

GROSSETO La tragedia di Crans Montana non solo ha sconvolto, ma anche spinto a modificare protocolli di controllo un po’ ovunque. O comunque a seguirli con maggiore frequenza e attenzione. Anche nel grossetano. Durante la IV Commissione consiliare permanente, che si svolta ieri nella sala consiliare, è stata discussa la mozione ’ Sicurezza dei locali pubblici e prevenzione incendi ’, che era stata presentata dalla consigliera Marilena Del Santo del gruppo Grosseto Città Aperta. "Questa vicenda ha toccato tutti - ha spiegato il comandante della polizia municipale di Grosseto, Alessio Pasquini - e porterà a movimenti e azioni più assidui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

