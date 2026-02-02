Camilla Volante entra in Segreteria Nazionale del GD con delega all' Università

Camilla Volante entra nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici e prende in mano la delega all’Università. La sua nomina è vista come un passo importante, sia a livello locale che nazionale. Con questa responsabilità, punta a rafforzare il ruolo degli studenti e delle università nel dibattito politico. La sua nomina suscita entusiasmo tra i giovani e i militanti del partito, che sperano in un nuovo slancio per le questioni universitarie.

Il plauso di Battisti e Fantini (PD): «Riconoscimento meritato che premia la competenza e il lavoro della Federazione di Frosinone» «Questo traguardo – proseguono Battisti e Fantini – non è casuale, ma è il frutto di un lavoro lungo e serio portato avanti negli anni dall’organizzazione dei Giovani Democratici in provincia di Frosinone. Camilla incarna il simbolo di una militanza sana, costruita giorno dopo giorno con competenza e passione, sempre in prima linea nelle battaglie per il diritto allo studio, per la scuola e per l’università pubblica». «La sua elezione è la prova tangibile che, quando c'è sostanza, anche dalle realtà di provincia possono emergere figure capaci di incidere con forza nel dibattito politico nazionale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

