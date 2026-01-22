Entra al bar con un machete e minaccia i presenti bloccato dalla Volante

Questa mattina, in un bar di viale Gramsci, si è verificato un episodio di particolare gravità. Un uomo, in stato di alterazione, è entrato nel locale armato di un machete, creando inevitabilmente tensione tra i presenti. L'intervento tempestivo della volante ha permesso di bloccare il soggetto e riportare la situazione sotto controllo, garantendo la sicurezza dei clienti e del personale.

Una colazione da incubo quella vissuta questa mattina in un locale di viale Gramsci. Erano da poco passate le 7:00 quando la tranquillità del bar è stata spezzata dall'ingresso di un uomo in evidente stato di alterazione.Il 31enne, cittadino tunisino già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato a.

