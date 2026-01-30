Questa mattina, Bankitalia ha annunciato che il direttore generale Luigi Federico Signorini lascerà il suo incarico. Al suo posto, arriverà Marco Angelini, scelto dal Governatore e dal Consiglio Superiore. La decisione è stata ufficializzata durante la riunione di ieri, 30 gennaio, senza molte spiegazioni ufficiali. La notizia ha sorpreso alcuni addetti ai lavori, che si chiedono quali saranno le prossime mosse della banca centrale.

Il Governatore e il Consiglio Superiore della Banca d’Italia, nel corso della riunione che si è svolta 30 gennaio, hanno preso atto del desiderio del direttore generale, Luigi Federico Signorini, di lasciare anticipatamente l’incarico, per motivi personali, dal 31 marzo prossimo. Il Governatore e il Consiglio Superiore hanno espresso a Signorini la loro gratitudine per gli anni dedicati al servizio dell’istituzione e gli hanno rivolto i migliori auguri per il futuro. Nella stessa riunione, in seduta straordinaria, su proposta del Governatore, il Consiglio Superiore ha deliberato di nominare direttore generale Paolo Angelini, attuale vice direttore generale; vice direttore generale Gian Luca Trequattrini, attuale funzionario generale e segretario del direttorio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bankitalia: il dg Signorini lascia, al suo posto arriva Angelini

