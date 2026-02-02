Caltagirone verso il riconoscimento europeo per la sua ceramica d’arte e tradizione artigianale

A Caltagirone si apre ufficialmente la strada per ottenere il riconoscimento europeo dell’Indicazione Geografica Protetta (Igp) per la ceramica artigianale. Le autorità locali hanno avviato il processo, puntando a tutelare e valorizzare le tradizioni secolari di questa lavorazione. La città, famosa in tutto il mondo per le sue opere in ceramica, spera così di rafforzare la sua posizione nel mercato europeo e garantire la qualità delle sue produzioni.

A Caltagirone, in provincia di Catania, è stato avviato ufficialmente il percorso per ottenere il riconoscimento europeo dell’Indicazione Geografica Protetta (Igp) per la ceramica artigianale. L’iniziativa nasce da un’azione congiunta tra le associazioni dei produttori e dei ceramisti locali, che hanno depositato la richiesta formale presso il ministero italiano dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con la successiva trasmissione alla Commissione Europea. L’obiettivo è garantire una tutela legale a un’arte millenaria, radicata nel territorio e prodotta esclusivamente a mano da maestri artigiani che rispettano metodi tradizionali e materiali locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caltagirone Ceramica

