La Pitta Catanzarese verso il riconoscimento DeCo | un simbolo di tradizione e identità

A Catanzaro si avvicina un passo importante per la sua tradizione gastronomica. La pitta catanzarese, il pane tipico della città, sta per ottenere il riconoscimento De.Co, un marchio che tutela e valorizza i prodotti locali. La procedura è in corso e se tutto andrà bene, la pitta potrà diventare un simbolo ufficiale dell’identità di Catanzaro, portando con sé la storia e le radici di questa comunità.

A Catanzaro si avvia verso una tappa storica per il patrimonio gastronomico locale: la pitta catanzarese, il pane tradizionale della città, è in fase di valutazione per il riconoscimento come prodotto a Denominazione Comunale (De.Co.). Il percorso, guidato da una commissione comunale con il coinvolgimento degli assessori al Turismo e alle Attività Produttive, ha già registrato un andamento positivo dopo un'analisi approfondita che ha esaminato le radici storiche, le tecniche di produzione artigianale e il legame profondo con il territorio. Il riconoscimento non è solo un riconoscimento istituzionale, ma un atto di valorizzazione di un simbolo che incarna identità, memoria collettiva e sapere tradizionale tramandato di generazione in generazione.

