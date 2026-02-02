Calciomercato ufficialmente chiuso Nessun colpo finale del Milan | PM

Questa sera alle 20:00 si chiude il mercato invernale. Il Milan non ha piazzato nessun colpo all’ultimo minuto. I tifosi aspettano ancora novità, ma alla fine il club rossonero resta con la squadra così com’era. La sessione si conclude senza sorprese, e ora si pensa già alla ripresa del campionato.

Si è chiusa senza acuti la sessione di calciomercato inverale 2026 del Milan. Dopo l'acquisto di Fullkrug a fine dicembre, il club non ha chiuso più colpi per la prima squadra. Niente difensore, niente esterno e niente Mateta. Il francese è saltato all'ultimo per un problema al ginocchio rilevato dai medici rossoneri. Mosse per il futuro del club: Cissè dal Verona, Idrissi dal Chelsea, Dalpiaz dal Bayern Monaco e Cissè dal Be Sport Academy. Nonostante le voci su Nkunku, Loftus-Cheek e anche Fofana, non ci sono state cessioni da parte dei rossoneri (parlando solo di prima squadra). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

