Il Milan punta forte su Nathan Aké. La società ha avviato i contatti con il Manchester City per portare l’olandese in rossonero prima della chiusura del mercato invernale. La trattativa sembra in fase avanzata, e i tifosi sperano che l’affare si chiuda nel giro di pochi giorni. Moretto ha confermato i contatti, lasciando intendere che il difensore potrebbe essere il colpo finale per rinforzare la linea difensiva.

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un difensore centrale in questi ultimi giorni del calciomercato invernale e, secondo Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Nathan Aké del Manchester City di Pep Guardiola. Confermando, di fatto, le voci giunte ieri dall'Olanda. Ecco cosa ha sottolineato Moretto nel video pubblicato sul canale 'YouTube' ufficiale del collega Fabrizio Romano. "Nelle ultime ore ci sono stati contatti e dei sondaggi per capire la fattibilità nei numeri dell'operazione Nathan Aké. È un difensore che piace, anche se è complicato per diversi motivi: prima di tutto perché guadagna tanto e poi in questo momento il Manchester City ha diversi giocatori infortunati e quindi bisogna capire se gli inglesi lo lasceranno effettivamente partire". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Aké colpo finale di calciomercato? Moretto conferma i contatti e spiega: “Il City …”

Approfondimenti su Milan Aké

Il Milan sta sondando il mercato per rinforzare la difesa.

Il calciomercato del Milan si concentra sull’acquisto di un difensore, con Kim e Aké come principali obiettivi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Calciomercato Milan, colpo di scena! Moretto ha detto che…

Ultime notizie su Milan Aké

Argomenti discussi: Calciomercato il Milan ha deciso | è sicuramente questo il colpo giusto Le ultime.

#Calciomercato, il #Milan ha deciso: è sicuramente questo il colpo giusto. Le ultime facebook

Dall'Olanda: " #Milan interesse per Aké". Può essere il colpo di #calciomercato La situazione #SempreMilan x.com