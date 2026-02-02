Calciomercato serie C Jeremie Broh lascia ufficialmente il Grifo | lo attende il Giugliano

Dopo un anno, Jeremie Broh lascia il Perugia e passa al Giugliano. Riccardo Gaucci è riuscito a piazzare l'unico esubero dei biancorossi, con il centrocampista che ora si prepara a una nuova avventura nel girone C.

Il centrocampista, da tempo fuori dal progetto tecnico, si trasferisce in Campania a titolo definitivo. In biancorosso non ha mai convinto Era rimasto l'unico esubero da piazzare e Riccardo Gaucci è riuscito nell'impresa. Termina dopo un anno l'avventura di Jeremie Broh al Perugia: ad attenderlo il Giugliano, formazione militante nel girone C. Il centrocampista, da tempo fuori dalle rotazioni del tecnico Giovanni Tedesco, si trasferisce in Campania a titolo definitivo e raggiungerà Ogunseye, già lì presente praticamente da inizio sessione. Broh era arrivato nel capoluogo umbro nel gennaio del 2025 con molte aspettative e dopo un inizio che sembrava far ben sperare di fatto non è mai riuscito a convincere pienamente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Calciomercato SerieC

Nel calciomercato di serie C, si registrano le prime operazioni ufficiali.

Il calciomercato della Serie C si conclude con la risoluzione del prestito di Mamadou Kanoute dal Trapani al Perugia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato SerieC

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, da Maldini a Boga: il valzer esterni; Chi è Jérémie Boga e perché la Juventus ha scelto di riportarlo in Italia; Vice Yildiz? Un altro Openda? Il senso di Boga in questa Juventus; Juventus, preso Boga, sarà il vice-Yildiz: chi è e come potrebbe giocare con Spalletti.

Calciomercato serie C, Jeremie Broh lascia ufficialmente il Grifo: lo attende il GiuglianoIl centrocampista, da tempo fuori dal progetto tecnico, si trasferisce in Campania a titolo definitivo. In biancorosso non ha mai convinto ... perugiatoday.it

Calciomercato serie C, il Perugia impegnato nelle ultime trattative: segui in diretta l'ultimo giornoGaucci è a Milano per cercare di regalare a Tedesco un centrocampista e forse un terzino destro. La prima ufficializzazione è la cessione di Giunti al Padova, Verre ha detto sì e in tarda mattinata sv ... perugiatoday.it