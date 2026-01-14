Calciomercato serie C è ufficialmente finita tra il Grifo e Kanoute | risolto il prestito con il Trapani

Il calciomercato della Serie C si conclude con la risoluzione del prestito di Mamadou Kanoute dal Trapani al Perugia. Dopo la recente separazione da Ogunseye, anche l’accordo con Kanoute si è ufficialmente concluso, segnando la fine del periodo di prestito. Questa operazione chiude ufficialmente il mercato per il club in questa sessione e permette di fare il punto sulle nuove configurazioni della rosa.

Dopo quella di Ogunseye si concretizza, come già anticipato in precedenza, quella di Mamadou Kanoute.Il Perugia ha comunicato poco fa la risoluzione consensuale con il Trapani del prestito del giocatore, ora libero di accasarsi al Picerno, formazione militante nel girone C.Si chiude dopo un anno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

