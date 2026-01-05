Nel calciomercato di serie C, si registrano le prime operazioni ufficiali. Nepi si avvicina al Grifo, mentre Ogunseye potrebbe trasferirsi al Giugliano. Sono attese ulteriori novità, con Riccardo Gaucci vicino a concludere un accordo favorevole per il Perugia. Questi movimenti segnano l'inizio di una fase di mercato che potrebbe influenzare le dinamiche delle squadre di terza serie.

Erano attese novità in giornata, e novità sono arrivate. Riccardo Gaucci è molto vicino a concludere un'operazione sulla carta molto vantaggiosa per il Perugia.Salvo imprevedibili sviluppi a vestire la maglia biancorossa per questa seconda parte di stagione sarà Alessio Nepi, 25 anni, proveniente. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Calciomercato serie C, prima operazione in vista: Nepi verso il Grifo, Ogunseye al Giugliano

Leggi anche: Grifo: per Giunti serve l’ok di Faroni. Attacco, Nepi spinge per arrivare

Leggi anche: Calciomercato Palermo, prima operazione in uscita: Bardi ufficiale al Mantova

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Serie B. Carrarese, inizia oggi il calciomercato azzurro; Calciomercato Serie C girone B, le ultime trattative al 28 dicembre; Calciomercato Serie C girone B, le ultime trattative al 26 dicembre; Serie C, Calciomercato Arezzo – Super poker: acquisti solo da ufficializzare!.

Calciomercato, una Serie C diversa: blocco dei prestiti in arrivo? - La Serie C, si sa, è una categoria nella quale non ci sono grandissimi introiti e, anzi, spesso ci sono delle difficoltà economiche che portano alcune società vicine al baratro del fallimento. it.blastingnews.com

Serie C, ufficiale: Venturato nuovo allenatore del Livorno al posto dell'esonerato Formisano - L'ex tecnico di Cremonese, Pergolettese, Piacenza, Cittadella e Spal arriva al posto di Alessandro ... calciomercato.com

Da Nakamura a Kallon, da Mazzarri a Rolando Bianchi, la Reggina per ora vive di ricordi: Serie C e progettualità per tornare grande - Tornare tra i professionisti è il primo passo, per tornare grandi serve calma e soprattutto progettualità Una piazza appassionata ... msn.com