Calciomercato Romano | In stand-by anche Strand Larsen essendo essendo un’operazione a incastrol

Il mercato dei trasferimenti rimane fermo. La trattativa per Strand Larsen al Crystal Palace è in stand-by, perché si tratta di un’operazione complicata, un vero e proprio incastro. Non si muove solo quella che riguarda Mateta e il Milan, anche Larsen aspetta una risposta. Le ultime notizie indicano che tutto è ancora in sospeso, con le parti che cercano di trovare un accordo.

Le ultime 24 ore di calciomercato si prospettano infuocate. E' proprio in questo lasso temporale che la trattativa per Jean-Philippe Mateta si risolverà o il giocatore si trasferirà alla corte del Milan di Massimiliano allegri, oppure l'operazione salterà definitivamente. A parlarne è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo canale YouTube, commentando gli ultimi sviluppi. Il giornalista ha parlato anche di Strand Larsen, attaccante che prenderebbe il posto di Mateta al Palace se dovesse partire in direzione Milano, rivelando che anche questa operazione risulta essere in stand-by. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Romano: “In stand-by anche Strand Larsen essendo essendo un’operazione a incastro”l

Fabrizio Romano conferma che il Crystal Palace ha chiuso per Strand Larsen.

Il Milan ha deciso di puntare su Mateta e ha accettato l’offerta del Crystal Palace per Strand Larsen.

Argomenti discussi: Roma, lesione di 2° grado per Manu Kone: lungo stop, quanto starà fuori e quali partite salta; Mercato Roma LIVE: offerta per Wolfe. Contatti per Carrasco, sondato Summerville; Calciomercato, Romano: Disasi aspetta il Milan e fa il punto sulla difesa; Le notizie di calciomercato del 28 gennaio 2026: Juventus su Norton-Cuffy, Carrasco vicino alla Roma.

Romano: Anche Strand Larsen al momento è in stand-by, essendo un'operazione a incastroLa trattativa per Jean-Philippe Mateta si risolverà nelle ultime 24 ore di mercato, comunque si deciderà di proseguire: o il giocatore si trasferirà in rossonero entro ... milannews.it

Caso Mateta, Romano: Milan ha accordo totale con Crystal e giocatore, ma il club rossonero sta ora decidendo se procedere con l'operazioneFabrizio Romano, noto giornalista esperto di trattative è intervenuto poco fa sul proprio canale Youtube in merito alla situazione, quasi paradossale che ... milannews.it

Fabrizio Romano: "Il Crystal ha ormai chiuso per Strand Larsen, ma il Milan resta ancora in attesa di capire se procedere o meno per Mateta, i rossoneri hanno l'accordo totale con il giocatore e club inglese, infatti il francese ha svolto le visite mediche col Milan - facebook.com facebook

Dal Regno Unito sicuro: Mateta-Milan, visite mediche in corso! Secondo The Athletic, il trasferimento di Mateta al Milan è ormai cosa fatta. Il Crystal Palace ha aperto alla cessione dopo aver individuato il sostituto: Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton x.com