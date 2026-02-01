Calciomercato Milan Romano | Il Palace ha chiuso per Strand Larsen Il francese volerà…

Fabrizio Romano conferma che il Crystal Palace ha chiuso per Strand Larsen. Il giocatore norvegese sta per trasferirsi in Inghilterra, mentre il Milan sta ancora valutando le prossime mosse. Per quanto riguarda il discorso su Mateta, non ci sono ancora novità ufficiali. I tifosi rossoneri restano in attesa di aggiornamenti concreti.

"Il Palace ha chiuso per Strand Larsen. Le commissioni di quest’operazione hanno un attimo destabilizzto l’accordo tra club, ma è tutto definito. Operazione costosa, 45 milioni di pound. Questo porta il Milan ad aspettare una risposta da Londra su Mateta, questione di ore o minuti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso? Il Milan sta aspettando l’okay del Palace per far viaggiare Mateta a Londra. Accordi totali tra le parti, ma manca l’okay del palace che sta arrivando. Vediamo se il Milan avrà i tempi tecnici per completare quest’operazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan torna a cercare un attaccante dal Crystal Palace, questa volta con Mateta.

Il Milan ha deciso di puntare su Mateta e ha accettato l'offerta del Crystal Palace per Strand Larsen.

