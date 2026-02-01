Calciomercato Milan fiducia in netta crescita per Mateta | accettata l’offerta del Palace per Strand Larsen

Il Milan ha deciso di puntare su Mateta e ha accettato l’offerta del Crystal Palace per Strand Larsen. La trattativa si è conclusa e ora il club rossonero si prepara a rafforzare la rosa con queste operazioni di mercato. La fiducia in casa Milan è in crescita, mentre si aspetta l’ufficialità delle cifre e delle modalità di trasferimento.

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il tedesco, secondo le ultimissime indiscrezioni, potrebbe non essere l'unico colpo che il Milan farà in attacco. Come noto, negli ultimi giorni, il Milan ha accelerato in maniera decisa per far arrivare subito a Milano, quindi non a giugno, Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace.

