Calciomercato Inter ufficiale l’arrivo di Igor Amerighi dalla Cavese | il comunicato del club

La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Igor Amerighi dalla Cavese. Il giovane esterno, nato nel 2005, passa a titolo definitivo e ora entra a far parte del settore giovanile dell’Inter. La società non ha rilasciato commenti ufficiali, ma l’operazione era molto attesa da settimane.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la società nerazzurra comunica l'acquisto a titolo definitivo del promettente esterno classe 2005 dalla Cavese. La dirigenza di Viale della Liberazione continua a investire sul futuro e sulla valorizzazione dei giovani talenti nazionali. Attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio portale, l' Inter ha formalizzato l'acquisizione delle prestazioni sportive di Igor Amerighi, laterale difensivo di grande spinta proveniente dalla Cavese. Il ragazzo, nato nel 2005 e distintosi per la sua capacità di coprire l'intera fascia con qualità e resistenza, rappresenta un innesto mirato per la neonata formazione Under 23, progetto fortemente voluto dai nerazzurri per colmare il gap tra il settore giovanile e la prima squadra.

