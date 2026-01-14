Robinio Vaz Roma ora è ufficiale | il comunicato del club giallorosso e quale numero ha scelto il classe 2007

La Roma ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Robinio Vaz dal Marsiglia. Il giovane attaccante classe 2007, ora parte del club giallorosso, ha scelto di indossare il numero [inserire numero]. Con questa operazione, il club rafforza il settore giovanile e si prepara a seguire con attenzione il percorso di sviluppo del talento portoghese.

Robinio Vaz Roma, è stato ufficializzato il nuovo attaccante: il comunicato del club giallorosso e il numero di maglia Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha reso noto l'acquisto di Robinio Vaz dal Marsiglia. Di seguito riportato il comunicato del club giallorosso. COMUNICATO – «L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo .

