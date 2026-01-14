Robinio Vaz Roma ora è ufficiale | il comunicato del club giallorosso e quale numero ha scelto il classe 2007
La Roma ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Robinio Vaz dal Marsiglia. Il giovane attaccante classe 2007, ora parte del club giallorosso, ha scelto di indossare il numero [inserire numero]. Con questa operazione, il club rafforza il settore giovanile e si prepara a seguire con attenzione il percorso di sviluppo del talento portoghese.
Robinio Vaz Roma, è stato ufficializzato il nuovo attaccante: il comunicato del club giallorosso e il numero di maglia Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha reso noto l’acquisto di Robinio Vaz dal Marsiglia. Di seguito riportato il comunicato del club giallorosso. COMUNICATO – «L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Robinio Vaz Roma, l’attaccante è arrivato in Italia: inizia l’avventura in giallorosso del classe 2007 – FOTO
Leggi anche: Flamengo, ora è ufficiale: Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027. Il comunicato ufficiale del club brasiliano
Robinio Vaz Roma l’attaccante è arrivato in Italia | inizia l’avventura in giallorosso del classe 2007 – FOTO; Robinio Vaz a un passo della Roma | chi è il giovane attaccante francese ‘mandato’ da De Zerbi; Robinio Vaz è arrivato a Roma le prime immagini del nuovo attaccante di Gasperini | CM; Non è Raspadori non è Zirkzee | chi è Robinio Vaz la scelta a sorpresa della Roma.
Robinio Vaz ufficiale, contratto e prime dichiarazioni: "Alla Roma posso crescere" - La prima intervista del francese da giocatore dei giallorossi: "Contento di essere allenato da Gasperini", ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it
Mercato Roma, ufficiale l’arrivo di Robinio Vaz - La Roma ha ufficializzato l’arrivo del giovane attaccante francese Robinio Vaz, che compirà 19 anni tra poco più di un mese. msn.com
UFFICIALE - Roma, Robinio Vaz è giallorosso: ruolo, quotazione e FVM al Fantacalcio - Quello di Robinio Vaz è un profilo giovane ma già interessante per la Roma che mai come in questo momento ha bisogno di forze fresche in attacco. fantacalcio.it
Robinio Vaz è un nuovo calciatore giallorosso! asroma.com/it/notizie/738… #ASRoma x.com
Il nuovo attaccante della ROMA è ROBINIO VAZ. Gasperini ha chiesto a gran voce l'acquisto di due punte a gennaio visto lo scarso rendimento offerto da Ferguson e Dovbyk. I giallorossi ci hanno provato per Raspadori che però ha preferito l'Atalanta, mentre facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.