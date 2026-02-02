Calciomercato Palermo ultime ore | visite mediche per Johnsen Diakitè verso la Juve Stabia

Nelle ultime ore di mercato il Palermo ha fatto salire l’attenzione sui propri movimenti. Johnsen si è sottoposto alle visite mediche, mentre Diakitè si avvicina alla Juve Stabia. Le squadre cercano ancora di mettere a segno qualche acquisto prima della chiusura, poi tutto resterà fermo fino alla prossima finestra.

Il norvegese della Cremonese è pronto a vestire la maglia rosanero, a breve arriverà l’ufficialità. Il franco maliano verso la Campania, non si esclude un’altra operazione sulle corsie. L'ex rosanero Hiljemark al Pisa prende il posto di Gilardino esonerato, i tifosi sognano il colpo last minute: ma l'operazione Tramoni resta complicata: i tifosi sognano un colpo last minute Ultime ore a disposizione per rinforzare gli organici, poi la sessione invernale di calciomercato andrà in archivio. Il Palermo è al lavoro per chiudere le ultime operazioni: Johnsen, dopo la gara di ieri contro l’Inter (è entrato in campo per pochi istanti nel finale), oggi svolgerà le visite mediche e poi verrà ufficializzato dal club di viale del Fante.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Calciomercato Palermo

Mateta è pronto per le visite mediche con il Milan.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Calciomercato Palermo

Argomenti discussi: Serie B, Calciomercato Palermo – Johnsen vicino: ore decisive per la nuova punta; Palermo, Catania e non solo: le ultime ore di calciomercato. Il QdS allo Sheraton, tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Calciomercato Palermo, vicina la fumata bianca per Johnsen: accordo ad un passo; Palermo-Tramoni, accelerata decisiva: affare in dirittura d'arrivo.

Muro per Tramoni: il Palermo pesca sempre dalla Serie A per l’attacco | CMIl Palermo comunque non molla e riproverà un nuovo assalto prima del gong del mercato invernale per sbloccare la trattativa per Tramoni. Un’eventuale fumata bianca adesso si fa però più complicata, ... calciomercato.it

Palermo, passi avanti per Johnsen: pronti 3 anni e mezzo di contratto per il norvegesePotrebbe essere vicino alla conclusione una delle grandi telenovelle del calciomercato di Serie B. Il Palermo nelle ultime ore, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, avrebbe infatti fa ... msn.com

SerieB - CalcioMercato Scambio in vista tra Samp e Palermo Rui Modesto non va più al Copenhagen Secondo quanto riportato da Il SecoloXIX, Palermo e Sampdoria potrebbero concretizzare nelle ultime ore uno scambio tra Fabio Depaoli e Salim Diaki - facebook.com facebook