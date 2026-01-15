Calciomercato Napoli ufficiale una cessione in prestito | il comunicato

Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione temporanea del centrocampista Giuseppe De Martino alla Gelbison, club di Serie D, fino al termine della stagione. Il giocatore, nato nel 2007, aveva disputato sei partite e segnato un gol in questa stagione. Questa operazione permette al calciatore di accumulare esperienza e spazio di crescita in una categoria competitiva, mantenendo il collegamento con il club azzurro.

Operazione in uscita per il Napoli. Il club partenopeo ha ceduto a titolo temporaneo fino al termine della stagione alla Gelbison, squadra campana che milita in Serie D, il centrocampista classe 2007 Giuseppe De Martino, che in questa stagione aveva collezionato 6 presenze in campionato e un gol.

