Calciomercato Milan | saltato del tutto Mateta | LIVE News

Da pianetamilan.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 20:00 si chiude ufficialmente la finestra invernale di mercato. Il Milan tiene d’occhio gli ultimi movimenti, ma per ora il colpo più atteso, Mateta, è saltato definitivamente. I rossoneri continuano a monitorare le opportunità dell’ultimo minuto, pronti a muoversi fino all’ultimo istante.

Stasera, alle ore 20:00, chiuderà il calciomercato invernale: ecco, LIVE, tutti i movimenti del Milan fino al gong finale della sessione. Tutto ciò che c'è da sapere sui rossoneri in tempo reale, in entrata e in uscita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan saltato del tutto mateta live news

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: saltato del tutto Mateta | LIVE News

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Calciomercato Milan: Mateta in stand-by | LIVE News

Il Milan lavora ancora per rinforzare la difesa negli ultimi giorni di calciomercato.

Calciomercato Milan: Mateta dentro o fuori | LIVE News

Il Milan si prepara a chiudere il calciomercato invernale con un colpo in difesa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Il Milan non molla Mateta, previsto nuovo consulto medico; Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le...; Le notizie di calciomercato del 30 gennaio 2026:: Milan, Mateta ad un passo, Nkunku verso Roma. Inter, il Nottingham ritorna su Frattesi; Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchio.

calciomercato milan saltato delMilan, saltato Mateta: il nuovo attaccante arriva dalla AIl futuro di Mateta non sarà al Milan. Il club rossonero potrebbe decidere di andare con forza su un altro giocatore ... calciomercatonews.com

calciomercato milan saltato delCalciomercato live: Mateta-Milan saltato dopo le visite mediche, Luperto e Thorsby alla CremoneseUltima giornata di calciomercato della sessione invernale del 2026. La chiusura è fissata per le ore 20, con le squadre italiane che stanno perfezionando gli ultimi colpi. Segui tutte ... ilmessaggero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.