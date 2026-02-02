Calciomercato Milan | saltato del tutto Mateta | LIVE News

Stasera alle 20:00 si chiude ufficialmente la finestra invernale di mercato. Il Milan tiene d’occhio gli ultimi movimenti, ma per ora il colpo più atteso, Mateta, è saltato definitivamente. I rossoneri continuano a monitorare le opportunità dell’ultimo minuto, pronti a muoversi fino all’ultimo istante.

Stasera, alle ore 20:00, chiuderà il calciomercato invernale: ecco, LIVE, tutti i movimenti del Milan fino al gong finale della sessione.

Il Milan lavora ancora per rinforzare la difesa negli ultimi giorni di calciomercato.

Il Milan si prepara a chiudere il calciomercato invernale con un colpo in difesa.

