Il Milan si prepara a chiudere il calciomercato invernale con un colpo in difesa. Ultimi giorni per mettere a segno l’acquisto che possa rinforzare la squadra, mentre i dirigenti lavorano per portare un nuovo giocatore in rosa. La chiamata a Mateta sembra ancora aperta, ma nulla è deciso. I tifosi aspettano con ansia notizie ufficiali, mentre il club cerca di fare le mosse giuste prima della scadenza.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: Mateta dentro o fuori | LIVE News

Approfondimenti su Calciomercato Milan

In questi ultimi giorni di mercato invernale, il Milan cerca un nuovo difensore e sta facendo di tutto per portare a casa Mateta.

Il Milan si muove negli ultimi giorni di mercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le...; Milan rivoluzione sul mercato, 40 milioni subito e Allegri boccia un attaccante; Il Milan accelera per Mateta: accordo vicino con il Crystal Palace ma potrebbe restare a Londra; Svolta Milan, Red Bird completa il rifinanziamento: esce Elliott, dentro Comvest.

Via Nkunku e dentro Mateta, il Milan cambia in attacco sul gongIl Milan è pronto a cambiare l'attacco in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri pronti a cedere Nkunku e prendere Mateta ... calciomercato.it

Ultim’ora Milan, arriva la risposta del Crystal Palace per l’affare Mateta!I rossoneri sono notoriamente interessati all'attaccante francese e stanno lavorando per portarlo in Italia nelle prossime ore. spaziomilan.it

Vecchio pallino di #Maldini: il #Milan torna alla carica per la vecchia fiamma di #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook

Calciomercato, il Milan lavora anche per il futuro: rossoneri in corsa per Goretzka #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com