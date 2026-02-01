Calciomercato Milan | Mateta in stand-by | LIVE News

Il Milan lavora ancora per rinforzare la difesa negli ultimi giorni di calciomercato. La trattativa con Mateta è in stand-by, ma i rossoneri non mollano e cercano un’operazione che possa rafforzare la rosa prima della chiusura ufficiale. I dirigenti sono al lavoro per trovare una soluzione e chiudere almeno un acquisto prima della fine.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

