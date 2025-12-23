Meloni | un anno tosto ma il 2026 sarà molto peggio Il dl Ucraina ultimo nodo del 2025 i timori per le fibrillazioni degli alleati

Il 2025 si avvia alla sua conclusione, segnato da sfide politiche e tensioni interne. Tra le questioni ancora da affrontare, il decreto sul sostegno militare all’Ucraina rappresenta l’ultimo nodo da sciogliere. Mentre Meloni prevede un 2026 ancora più difficile, l’attenzione si concentra sulle fibrillazioni tra gli alleati e sui rischi di instabilità nel quadro politico italiano.

Dopo aver dovuto placare le tensioni interne al governo sulle ultime modifiche alla manovra, le resta ancora da approvare il decreto sul sostegno militare all' Ucraina. È la coda di un 2025 che «è stato tosto per tutti noi», come Giorgia Meloni ha sottolineato nel discorso di auguri ai dipendenti della Presidenza del Consiglio, con una postilla e un consiglio: «Non preoccupatevi perché l'anno.

