Il futuro di Nkunku al Milan resta ancora incerto, ma il giocatore stesso mette fine alle voci di addio. In un video su YouTube, l’attaccante ha confermato di voler restare in rossonero, smentendo eventuali trattative di mercato. La situazione sembra ancora in evoluzione, ma per ora Nkunku vuole continuare a vestire il rossonero.

Ultimi giorni di mercato incandescenti per il Milan, impegnato su diversi tavoli. Due sembravano strettamente collegati tra loro, ma così non è. Parliamo dell'arrivo di Jean-Philippe Mateta, sui cui il Crystal Palace fa muro (per il momento) e l'uscita di Christopher Nkunku. Il possibile arrivo di Mateta sembrava legato alla cessione di Nkunku, ma così non sarà. C'è la possibilità che i due connazionali saranno compagni almeno fino a giugno. Della situazione legata a Christopher Nkunku ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Nkunku non si muove. La conferma arriva direttamente dall’attaccante

