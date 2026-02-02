Calciomercato Juve LIVE | perché è saltato Kolo Muani ufficiali Holm e Boga salutano Rugani e Joao Mario AGGIORNAMENTI

La Juventus ha chiuso alcune trattative importanti nel calciomercato di gennaio. Kolo Muani non ha fatto il suo debutto, perché l’affare è saltato all’ultimo minuto. Nel frattempo, sono ufficiali gli arrivi di Holm e Boga, mentre Rugani e Joao Mario salutano i tifosi e lasciano la squadra. La sessione di mercato si muove rapida e i tifosi aspettano novità.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti.

