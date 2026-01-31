Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani fino alla fine scambio Holm-Joao Mario a buon punto

La Juventus lavora ancora sul mercato e cerca di chiudere alcune trattative. Kolo Muani resta in corsa fino alla fine, mentre lo scambio Holm-Joao Mario sembra quasi fatto. I bianconeri sono impegnati a sistemare gli ultimi dettagli prima di chiudere le operazioni. Intanto, i tifosi seguono con attenzione ogni novità in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 31 gennaio 2026. Scambio Holm Joao Mario: cosa manca per chiudere. Lo svedese può esserci col Parma? Ultimissime. Ore 09.30 – Scambio Holm Joao Mario: cosa manca per chiudere. Lo svedese può esserci col Parma? Ultimissime sull’affare col Bologna Kolo Muani alla Juve anche a piedi: ma resiste il muro Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Scambio Holm Joao Mario: cosa manca per chiudere. Lo svedese può esserci col Parma? Ultimissime

Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Juventus e Bologna per lo scambio tra Holm e Joao Mario.

Continassa Juve: Joao Mario sempre più vicino all’addio. Si raffredda la pista Kolo Muani

Nella Continassa si fanno i conti con i futuri cambiamenti.

