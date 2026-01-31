Ultimissime Juve LIVE | Kolo Muani fino alla fine scambio Holm-Joao Mario a buon punto
La Juventus lavora ancora sul mercato e cerca di chiudere alcune trattative. Kolo Muani resta in corsa fino alla fine, mentre lo scambio Holm-Joao Mario sembra quasi fatto. I bianconeri sono impegnati a sistemare gli ultimi dettagli prima di chiudere le operazioni. Intanto, i tifosi seguono con attenzione ogni novità in tempo reale.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 31 gennaio 2026. Scambio Holm Joao Mario: cosa manca per chiudere. Lo svedese può esserci col Parma? Ultimissime. Ore 09.30 – Scambio Holm Joao Mario: cosa manca per chiudere. Lo svedese può esserci col Parma? Ultimissime sull’affare col Bologna Kolo Muani alla Juve anche a piedi: ma resiste il muro Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus News
Scambio Holm Joao Mario: cosa manca per chiudere. Lo svedese può esserci col Parma? Ultimissime
Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Juventus e Bologna per lo scambio tra Holm e Joao Mario.
Continassa Juve: Joao Mario sempre più vicino all’addio. Si raffredda la pista Kolo Muani
Nella Continassa si fanno i conti con i futuri cambiamenti.
Ultime notizie su Juventus News
Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 27 gennaio 2026: Insigne torna al Pescara, Daniel Maldini va alla Lazio. Il Genoa prende Amorim; Calciomercato: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos; Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Kolo Muani, solo Juve! Malizia, leve Comolli e il vero nemico: dentro l'ultimo round.
Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani. Inter-Curtis, Milan-Mateta. Toro, c’è MarianucciUltimo week-end di mercato. I bianconeri inseguono il colpo in attacco, Zirkzee la prima alternativa, in difesa procede lo scambio Holm-Joao Mario e la ... lastampa.it
Juve, è una corsa contro il tempo: Kolo Muani al di là del muroL'attaccante francese tornerebbe volentieri, ma il club bianconero deve cautelarsi: la pista Zirkzee è difficile ... corrieredellosport.it
Ultimissime Juve: le principali notizie di giornata Le novità - facebook.com facebook
Ultimissime #Juve Live Le principali novità x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.