Calciomercato estero clamorosa indiscrezione in Ligue 1! Il Paris FC cerca il colpo | l’idea sarebbe riportare in Francia N’Golo Kanté! Entusiasmo nello spogliatoio

Sul fronte del calciomercato estero, circolano voci riguardanti il Paris FC e un possibile ritorno di N’Golo Kanté in Ligue 1. La società francese sarebbe interessata a riportare il centrocampista, con entusiasmo diffuso nello spogliatoio e supporto da alcuni giocatori come Kebbal e Lopez. Sebbene ancora non ci siano conferme ufficiali, questa indiscrezione sta attirando l’attenzione tra gli appassionati di calcio.

Calciomercato estero, clamorosa indiscrezione: il Paris FC pensa al colpo Kanté! Entusiasmo nello spogliatoio: Kebbal e Lopez lo vogliono, Arnault non chiude N’Golo Kanté è un nome che infiamma il mercato, anche quando si parla del Paris FC. Il centrocampista francese, nativo di Parigi ma mai profeta in patria con le maglie dei club capitolini, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, clamorosa indiscrezione in Ligue 1! Il Paris FC cerca il colpo: l’idea sarebbe riportare in Francia N’Golo Kanté! Entusiasmo nello spogliatoio Leggi anche: Calciomercato Juve: il Marsiglia bussa alla porta, Benatia e De Zerbi fiutano questo colpo dai bianconeri. L’indiscrezione dalla Francia non lascia dubbi Leggi anche: Calciomercato Inter, idea Frendrup per gennaio: la dirigenza cerca un colpo fisico alla Koné Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Clamorosa indiscrezione lanciata dal dirigente su Osimhen: “Dietro al Galatasaray c’è la Juve o il Milan. Tra un anno lo rivediamo in Serie A”; Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Nkunku: si apre un duello infuocato tra due club e sul tavolo spunta una maxi offerta; Calciomercato Sampdoria, spunta un’ammiratrice dall’estero per Dennis Hadzikadunic. L’indiscrezione; Roma, indiscrezione clamorosa: intrigo col Napoli in attacco. Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Nkunku: si apre un duello infuocato tra due club e sul tavolo spunta una maxi offerta - Il futuro di Christopher Nkunku sembra ormai lontano da Milanello, nonostante sian ... calcionews24.com

Manchester City, è giunta al termine l’era di Pep Guardiola? La clamorosa indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra! Cosa sta succedendo - Dall’Inghilterra rimbalza un’indiscrezione clamorosa, le ultimissime Il mondo del calcio inglese è stato scosso ieri dalle indiscrezioni l ... calcionews24.com

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione! Gatti a Milanello, spunta lo scambio che nessuno si aspettava - Ultime In un mercato di gennaio che si preannunciava all’insegna della prudenza, e ... milannews24.com

#Frattesi resta in orbita #Juve, ma piace anche in Turchia e presto potrebbe arrivare un’altra offerta dall’estero. L’ #Inter lo valuta sempre 30 milioni, ma può partire anche per una cifra inferiore #calciomercato x.com

#Calciomercato #Sampdoria, Nicolò Schira: Andrei #Coubis può finire all'estero - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.