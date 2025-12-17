Calciomercato Inter pazza idea Alberto Costa! C’è anche l’ex Juve nella lista per gennaio? L’indiscrezione

L'Inter valuta nuove mosse per il mercato di gennaio e avrebbe messo nel mirino Alberto Costa, ex giocatore della Juventus. Un'idea sorprendente che sta facendo discutere tra gli appassionati, secondo le ultime indiscrezioni di Redazione Inter News 24. Ecco tutti i dettagli su questa possibile operazione di calciomercato.

Il #calciomercato invernale si infiamma con il duello tra Inter e #Juventus per Davide #Frattesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, il centrocampista avrebbe (condizionale d'obbligo) già dato il suo gradimento a valutare la p - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com

