Calciomercato Inter pazza idea Alberto Costa! C’è anche l’ex Juve nella lista per gennaio? L’indiscrezione

L'Inter valuta nuove mosse per il mercato di gennaio e avrebbe messo nel mirino Alberto Costa, ex giocatore della Juventus. Un'idea sorprendente che sta facendo discutere tra gli appassionati, secondo le ultime indiscrezioni di Redazione Inter News 24. Ecco tutti i dettagli su questa possibile operazione di calciomercato.

Inter News 24 a sorpresa. Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato per l’Inter, chiamata a intervenire con urgenza per puntellare la corsia laterale destra. Secondo quanto riportato da Il Giorno, i nerazzurri avrebbero inserito nella propria short list il nome di Alberto Costa, giovane terzino portoghese classe 2003. Il calciatore, attualmente in forza al Porto, potrebbe vivere un clamoroso e rapido ritorno in Serie A dopo la brevissima parentesi vissuta con la maglia della Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

