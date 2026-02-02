Questa sera alle 20:00 si chiude il calciomercato italiano. L’Inter tenta l’ultimo colpo per Moussa Diaby, dopo il rifiuto di Joao Cancelo e il no del Psv su Ivan Perisic. La società nerazzurra cerca di chiudere l’affare prima della scadenza, sperando di rafforzare l’attacco in vista delle prossime partite.

Questa sera alle ore 20:00 chiuderà il calciomercato italiano: l’Inter dopo il gran rifiuto di Joao Cancelo e il nee del Psv su Ivan Perisic prova a chiudere per Moussa Diaby. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, l’ultimo tentativo per Moussa Diaby. La situazione

Approfondimenti su Calciomercato Inter

Nella giornata di mercato, l’Inter si muove con decisione sulla corsia destra.

I nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Moussa Diaby, puntando forte sull’attaccante francese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Inter

Argomenti discussi: Calciomercato, le news di oggi in diretta; Il finale di calciomercato si infiamma: Boga e Holm per la Juve (che sogna il tris), l’Inter chiude per…; Juventus, la freccia è Boga. Inter-Premier asse caldissimo.; Le notizie di calciomercato del 30 gennaio 2026:: Milan, Mateta ad un passo, Nkunku verso Roma. Inter, il Nottingham ritorna su Frattesi.

Inter-Diaby, cresce la fiducia: come stanno le cose e le news di calciomercatoNon è ancora finita per Moussa Diaby. Se il trasferimento sembrava ormai sfumato, ora cresce la fiducia dell'Inter per rinforzare la fascia destra, orfana per tanto tempo di Denzel Dumfries. Sul tavol ... sport.sky.it

Inter, da Diaby a Perisic: le ultime news sul calciomercato dei nerazzurriPer l’esterno d’attacco francese dell’Al-Ittihad manca il via libera del fondo Pif: l’Inter ha già un accordo sull’ingaggio, che Diaby si ridurrebbe rispetto a quello attuale da 12 milioni con il club ... sport.sky.it

Queste le parole di Marotta in merito al calciomercato dell’Inter Alla squadra nerazzurra servirebbero rinforzi ©Image Photo Agency #calcio #football #marotta #inter - facebook.com facebook

Inter, Frattesi parte se arriva Jones: le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com