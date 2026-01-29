Calciomercato Inter assalto a Moussa Diaby e l’ipotesi del ritorno di Perisic

I nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Moussa Diaby, puntando forte sull’attaccante francese. Mentre lavorano per portarlo in Italia, valutano anche il ritorno di Ivan Perisic, che potrebbe rientrare nel team. Le trattative sono in fase avanzata e i tifosi aspettano notizie ufficiali.

Inter News 24 Calciomercato Inter, nerazzurri pronti a chiudere per Moussa Diaby, mentre si valuta con attenzione il profilo di Ivan Perisic. Le manovre dei nerazzurri si fanno serrate. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club meneghino ha deciso di rompere gli indugi per Moussa Diaby. L'ala francese, un classe 1999 che fa della rapidità e del dribbling le sue armi migliori, è attualmente in forza all' Al-Ittihad in Arabia Saudita. La dirigenza di Viale della Liberazione è intenzionata a spingere con forza nelle prossime ore, manifestando una spiccata fiducia sulla possibilità di portare a termine l'operazione in tempi brevi.

