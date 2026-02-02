Calciomercato Inter doccia fredda per Diaby! Muro dell’Al Ittihad il retroscena e cosa è successo ieri

I nerazzurri hanno provato a prendere Diaby, ma l’Al Ittihad ha detto no. Ieri, i dirigenti dell’Inter hanno fatto un nuovo tentativo, ma l’attacco non è andato a buon fine. L’Arabia Saudita ha stoppato ogni trattativa, lasciando Diaby lontano dalla maglia nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, nella giornata di ieri è stato respinto l'ultimo tentativo dei nerazzurri per Diaby: muro dell'Al Ittihad. Il sipario cala definitivamente su uno dei tormentoni più intensi di questo mercato invernale. Nonostante l'ultimo, disperato assalto della dirigenza nerazzurra per regalare a Cristian Chivu l'esterno francese, la risposta arrivata dall'Arabia Saudita non ha lasciato margini di manovra. Calciomercato Inter, il fondo PIF dice no al rilancio per Diaby: il francese resta all'Al-Ittihad. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la nuova offerta presentata ieri dall'Inter non è bastata a convincere i vertici del calcio saudita.

