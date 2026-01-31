Diaby Inter doccia gelata per Marotta! La risposta definitiva dell’Al-Ittihad | la ricostruzione

La trattativa tra l’Inter e Moussa Diaby si è conclusa con un nulla di fatto. L’Al-Ittihad ha deciso di non cedere il suo esterno francese, raffreddando le speranze dei nerazzurri di portarlo a Milano. La risposta dall’Arabia Saudita è arrivata, e ora il giocatore resterà con la squadra di Riyad. Per i tifosi dell’Inter, è una doccia fredda che mette fine a settimane di attese e rumors.

L'Inter ha fatto un passo deciso per Diaby.

La trattativa tra l'Inter e l'Al-Ittihad per l'attaccante Diaby sembra essere ormai sfumata.

