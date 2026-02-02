Calciomercato Genoa ultimo giorno | acquisti cessioni e trattative

L’ultimo giorno di mercato si conclude con diverse trattative per il Genoa. La società lavora per rinforzare la squadra, che con De Rossi in panchina sembra aver trovato una nuova energia. I dirigenti sono impegnati tra acquisti, cessioni e incontri finali, cercando di chiudere tutto prima della chiusura ufficiale. La corsa contro il tempo è iniziata, e ora si attendono le ultime novità per capire chi resterà e chi invece lascerà il club.

Ultimo giorno di calciomercato in Italia, anche il Genoa è impegnato nelle ultime trattative per rinforzare una squadra che con De Rossi ha cambiato marcia e ha messo in sicurezza la classifica in chiave salvezza. Il ‘gong’ arriverà alle ore 20 di lunedì 2 febbraio 2026, ecco tutti gli aggiornamenti. Nelle ultime ore è stato definito il passaggio di Morten Thorsby alla Cremomese, il centrocampista è rimasto in panchina nelle ultime tre gare contro Parma. Bologna e Lazio e con De Rossi la scintilla non sembra essere mai scattata. L'esperienza con il Grifone si chiude con 73 presenze e sei goal.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ultimo giorno di trattative per la Sampdoria.

CALCIOMERCATO GENOA - E' finita così: ritornano ONANA e CORNET, resta VITINHA

